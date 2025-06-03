Завтра, 4 июня, на территории Республики Татарстан местами прогнозируют сильный дождь, ветер порывами 15–17 м/с и грозу. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 4 июня ожидается сильный дождь, ветер и гроза

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане 4 июня ожидается сильный дождь, ветер и гроза

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра Татарстана, 4 июня ночная температура составит +8..+13. В это время существенных осадков не ожидается. Днем местами должен пройти кратковременный дождь, а температура воздуха поднимется до +20..+25.

Сообщается, что в ближайшие дни будет преобладать циклонический тип погоды. В республике прогнозируют дожди разной интенсивности, возможны грозы и сильный ветер.

Диана Соловьёва