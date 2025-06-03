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Фонд губернатора Прикамья выделит 106 тыс. рублей на спортивный фестиваль для ветеранов СВО

Региональная общественная организация «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края» признана победителем в конкурсе социальных проектов от Фонда грантов губернатора Пермского края. Как сообщается на официальном сайте фонда, на реализацию спортивного фестиваля «СВОи Герои» РОО выделит грант в размере 106,8 тыс. руб. Общая сумма расходов на реализацию проекта — 205,7 тыс. руб. Планируется, что в проекте на площадке «Рекорд-Центр» примут участие более 250 человек.

Как указано в разделе проекта, спортивный фестиваль «СВОи Герои» направлен на укрепление связей между поколениями и нахождение точек соприкосновения между участниками боевых действий и молодежи. Проект состоит из площадок «Военное ремесло», «Богатырская сила», «Сквозь поколения» и этапов «Лазертаг», «Ниндзя». В рамках мероприятия ветераны боевых действий примут участие в спортивных состязаниях, включая жим штанги лежа, рывок гири, метание ножа и топора.

Предполагается привлечение к фестивалю специалистов в соответствующих отраслях и волонтеров.

Региональная общественная организация «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края» была зарегистрирована летом 2023 года. Председателем правления является экс-депутат заксобрания края, директор школы №87 в Закамске Александр Григоренко. Господин Григоренко сам принимал участие в СВО. Награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени и медалью «За отвагу».

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