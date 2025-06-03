Депутаты увеличили парк Павлика Морозова в Екатеринбурге на 6 тысяч кв. метров

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили проект решения об увеличении площади парка Павлика Морозова с 49,9 до 56,3 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что объекту присвоен статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), который запрещает любую хозяйственную деятельность, включая возведение объектов капитального строительства, стоянку транспорта, повреждение и вырубку кустарников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк имени Павлика Морозова

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Парк имени Павлика Морозова

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Парк Павлика Морозова расположен в центре Екатеринбурга в границах улиц Белинского — Луначарского. По данным мэрии, на территории расположено 14 видов кустарников и 1 118 деревьев 15 видов, имеющих декоративную и эстетическую ценность, три спортивных и две детских площадки, площадка для выгула собак.

Присвоить парку статус ООТП предложил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В администрации подчеркнули, что власти намерены увеличить число территорий со статусом ООТП в муниципалитете до 40 к 2035 году.

Василий Алексеев