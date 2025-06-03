На Дону жара спровоцировала нашествие капустной моли
Аграрии Ростовской области столкнулись с серьезной угрозой из-за массового размножения капустной моли, которая активно поражает посевы озимого рапса. Об этом сообщил региональный Россельхозцентр.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По данным источника, наблюдается значительный рост численности гусениц насекомого. Главной причиной вспышки стали неблагоприятные погодные условия — жаркая и засушливая погода в конце мая. Высокие температуры создали идеальную среду для развития вредителя.
Капустная моль наносит серьезный урон не только озимому рапсу, но и другим крестоцветным культурам — горчице, рыжику и капусте, поясняют сельхозспециалисты.
«Гусеницы, питаясь листьями растений, могут привести к снижению урожайности на 30% и более. При обнаружении личинок следует незамедлительно применять инсектициды», — заявили эксперты Россельхозцентра.