Нижегородские власти хотят открыть три пункта проката детских вещей в 2025 году

Минсоцполитики Нижегородской области подготовило проект приказа о создании и организации работы пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных в 2025-2027 годах. С 4 по 10 апреля он проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этих пунктах можно будет бесплатно взять в прокат вещи для детей в возрасте до трех лет. В 2025 году пункты планируют создать в центрах соцобслуживания Автозаводского района Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса, в 2026 году — в центре соцобслуживания Бора, Кстовского округа и в госучреждении «Многопрофильный центр "Семья"», в 2027 году — в детских реабилитационных центрах Павловского округа, Сормовского района и центре соцпомощи семье и детям Богородского округа.

В перечень вещей, которые можно будет получить в прокат, вошло 18 позиций, включая кровати, коляски (в том числе для близнецов), манежи, стулья для кормления, электрокачели, автокресла и другие.

Получить вещи смогут граждане РФ с местом жительства или пребывания в регионе и относящиеся к следующим категориям: женщины, не состоящие в браке; семьи, где один или оба супруга учатся очно; многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами; семьи с доходом меньше 1,5 величины прожиточного минимума; семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (в определении ФЗ №124) ; молодые семьи; семьи, где один или оба родителя несовершеннолетние; семьи участников СВО.

Одновременно можно будет взять не более трех вещей.

Как писал «Ъ-Приволжье», открытие пунктов проката вещей для новорожденных входит в анонсированную региональным правительством программу повышения рождаемости.

Галина Шамберина