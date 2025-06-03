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Сотрудники УФСБ изъяли у ростовчанина более 31 килограмма наркотиков

В Ростове-на-Дону у 25-летнего местного жителя изъяли более 31 кг наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что ростовчанин оборудовал нарколабораторию на территории собственного дома. Он изготавливал наркотические вещества, а затем продавал их по области через «Даркнет». Оперативники изъяли более 31 кг наркотического средства «мефедрон», а также оборудование и прекурсоры.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Мария Хоперская

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