Сотрудники УФСБ изъяли у ростовчанина более 31 килограмма наркотиков

В Ростове-на-Дону у 25-летнего местного жителя изъяли более 31 кг наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что ростовчанин оборудовал нарколабораторию на территории собственного дома. Он изготавливал наркотические вещества, а затем продавал их по области через «Даркнет». Оперативники изъяли более 31 кг наркотического средства «мефедрон», а также оборудование и прекурсоры.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Мария Хоперская