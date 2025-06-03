На создание суперкомпьютера «Неймарк» необходимо 7,5 млрд рублей

Стоимость создания суперкомпьютера «Неймарк», который планируется создать на базе центра обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» в Нижнем Новгороде, оценивается в 7,5 млрд руб. По данным областного правительства, 5,9 млрд руб. должны составить средства федерального бюджета, 1,6 млрд руб. — затраты компаний-партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мощность суперкомпьютера составит 10 петафлопс. Его основные задачи — обучение сложных нейросетей, моделирование многокомпонентных систем и создание цифровых двойников промышленных объектов.

Как писал «Ъ-Приволжье», открытие ЦОД состоялось 2 июня 2025 года. «Ростелеком» направил на его строительство 1,5 млрд руб. Центр стал 25-м в геораспределенной сети «РТК-ЦОД».

Андрей Репин