Блокадница передала курьеру мошенников 14 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 84 лет стала жертвой аферистов и лишилась всех своих сбережений. Она отдала курьеру 14 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К правоохранителям пенсионерка обратилась накануне. Телефонные мошенники убедили пострадавшую в необходимости декларирования денежных средств. Далее курьер забрал эту сумму. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Сотрудники ведомства установили, что к обману причастен 24-летний «дроп», которого несколько дней назад за такое же правонарушение задержали оперативники угрозыска Московского района. В полиции полагают, что петербуржец орудовал сразу в нескольких районах. Его жертвами стали блокадница с Витебского проспекта (1,2 млн рублей) и пенсионер с улицы Белышева (350 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доверчивая пожилая петербурженка отдала мошенникам более 32 млн рублей.

Татьяна Титаева