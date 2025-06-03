Хвича Кварацхелия представлен в Грузии к ордену за победу в Лиге чемпионов

Грузинский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия будет представлен к ордену Победы имени Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хвича Кварацхелия

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Хвича Кварацхелия

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

«У нас традиция: когда наши спортсмены покоряют высокие вершины, мы представляем их к высшим госнаградам. Я думаю, что победа в Лиге чемпионов — именно тот успех, который заслуживает такой оценки»,— приводит слова господина Кобахидзе «Sputnik Грузия».

31 мая ПСЖ разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0. Четвертый гол забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, отметившимся голом в финале Лиги чемпионов. Кварацхелия перешел в ПСЖ в январе 2025 года из итальянского «Наполи». Также он играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Помимо Кварацхелии к госнаградам представлены экс-футболист «Милана» и двукратный победитель Лиги чемпионов Каха Каладзе, занимающий пост мэра Тбилиси, и экс-баскетболист, двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стейт Уорриорс» Заза Пачулия.

Сообщается, что награды спортсменам вручит президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Таисия Орлова