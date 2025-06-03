Михаилу Мишустину на ЦИПРе представили крупные нижегородские IT-проекты

В Нижегородском IT-кампусе «Неймарк» после его создания смогут обучаться до 12 тыс. студентов. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, который приехал в Нижний Новгород для участия в пленарном заседании на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Конференция проходит на Нижегородской ярмарке 2-5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект IT-кампуса «Неймарк» реализуется при поддержке правительства РФ. По словам губернатора, общая площадь всех пяти очередей IT-кампуса должна будет составить 225,6 тыс. кв. м. Новые корпуса рассчитаны на 8 тыс. студентов. «Но на самом деле будет больше. Я думаю, что их будет 12 тыс., потому что это будет распределенный кампус, и мы будем использовать мощности университетов-партнеров»,— уточнил глава региона.

Также в павильоне Нижегородской области Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину проект IT-квартала, только что построенный ЦОД компании «Ростелеком» и федеральный технопарк среднего профессионального образования (СПО).

Резидентами IT-квартала станут более 100 профильных компаний, руководство которых, по словам губернатора, просило «не отправлять их на выселки». В итоге IT-квартал будет построен в нескольких минутах от центра Нижнего Новгорода.

В новом ЦОДе предусмотрено 407 стойко-мест с возможностью расширения до 1 тыс. строек. Здесь же планируется разместить суперкомпьютер «Неймарк».

Федеральный технопарк СПО специализируется на подготовке IT-специалистов и специалистов в креативных индустриях. Ежегодно отсюда планируется выпускать более 1,9 тыс. человек.

«Концепция, которую вы сегодня показали, это кластеризация профессионалитета, высшего образования, компаний, которые будут заказчиками. Это залог успеха. Замечательно то, что здесь формируется такое место притяжения молодежи. Для того, чтобы ребята учились, разрабатывали самые передовые программные продукты и обеспечивали страну суверенными решениями в этой сложной области»,— отметил Михаил Мишустин.

Андрей Репин