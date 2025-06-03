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Боксер из Сочи одержал победу на международном турнире

Максим Кутуев из сочинской спортивной школы олимпийского резерва выиграл международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника в весе до 80 кг. Соревнования проходили в Минске, где участвовали около 140 боксеров из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. За четыре дня юные спортсмены до 16 лет соревновались в 19 весовых категориях, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Этот турнир является отборочным к юниорскому чемпионату Европы, который пройдет летом 2025 года. Господин Кутуев готовился под руководством тренера Погоса Зопуняна.

Директор департамента физической культуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников отметил, что победы сочинских боксеров вдохновляют других спортсменов. В Сочи бокс пользуется большой популярностью, в секциях занимаются более 3,4 тыс. человек. Также в весовой категории до 70 кг победил Фатали Муртазалиев.

«Ъ-Сочи» писал, что сборная Сербии выиграла Кубок 80-летия Победы по боксу, одержав победу над командой России с минимальной разницей в счете 6:5. Соревнования проходили в Сочи среди юношей 15–16 лет в восьми весовых категориях.

Мария Удовик

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