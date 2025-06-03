СКР завел дело из-за повреждения детьми памятника ВОВ в Мытищах

В Подмосковье расследуется уголовное дело о повреждении обелиска «Воин-освободитель» (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ) в Мытищах, сообщает ГСУ Следственного комитета России (СКР) по региону в своем Telegram-канале. Правонарушение, по предварительным данным, попало на записи камер видеонаблюдения.

В ведомстве сообщили, что о происшествии стало известно из публикаций в соцсетях. «Группа несовершеннолетних... совершила действия, повлекшие повреждение памятника»,— говорится в заявлении СКР.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал распространившийся по соцсетям видеоролик. Согласно записи, группа малолетних детей в сопровождении женщины находилась на мемориале, некоторые дети залезали на монумент. Из публикации телеканала следует, что в результате оказались оторваны несколько букв в имени павшего героя войны.