В Татарстане выявили 152 нарушения пожарной безопасности в детских лагерях

Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Татарстан выявили 152 нарушения пожарной безопасности в детских лагерях республики. Об этом сообщил главный государственный инспектор региона по пожарному надзору Максим Трущин.

Нарушения обнаружили в 23 детских лагерях. Больше всего нарушений пожарной безопасности выявлено в лагерях «Дзержинец» в Верхнеуслонском районе Татарстана (17 нарушений), «Сосенка» в Кукморском районе (16) и «Костер» в Высокогорском районе (11).

Руководителям учреждений выданы предписания. К административной ответственности привлекли семь юридических и 18 должностных лиц.

Диана Соловьёва