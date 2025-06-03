Лоты и амулеты

Часы Patek Philippe, принадлежавшие Аль Капоне

Карманная модель из платины станет одним из топ-лотов аукциона Sotheby’s Important Watches, который пройдет 10 июня в Нью-Йорке. Часы в круглом корпусе — превосходный образчик стиля ар-деко — были изготовлены по частному заказу американского гангстера примерно в 1919 году: на крышке бриллиантами выложены его инициалы AC. По словам семьи Капоне, гангстер выбросил оригинальный «простой» корпус часов Patek Philippe и заказал вместо него платиновый. На выцветшем циферблате с арабскими цифрами в стиле Бреге сохранилась лишь одна часовая стрелка, минутная утрачена. Вдова Аль Капоне Мэй передала его наследство их единственному сыну, а тот — трем своим дочерям.

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Внучка Аль Капоне Барбара выставляла эти часы на аукцион в 2021 году — при эстимейте $25–50 тыс. финальная цена лота составила $229,900. Предварительная стоимость карманника на нынешних торгах указана как $80–160 тыс.

20 лет коллекции De Beers Talisman

В 2005 году ювелирное направление алмазодобывающего концерна De Beers представило коллекцию круглых подвесок-амулетов, в которых ограненные бриллианты впервые сочетались с неограненными, будто бы только вынутыми из-под земли. Сенсационное дизайнерское решение мгновенно превратило украшения Talisman в бестселлеры. Сверкающие золотом диски-медальоны, словно бы из Древней Трои, были заряжены особой энергетикой, а фрагменты алмазов, как драгоценные обереги, сулили удачу. Мы по-прежнему верим в силу амулетов Talisman, на которых алмазными осколками оттенков шампань, зеленого и коричневого выложены сакральные узоры. В юбилейный год компания De Beers предлагает новый вид медальонов Talisman Locket — под крышкой с бриллиантовой инкрустацией можно хранить крошечную фотографию или сделать гравировку на внутренней поверхности из полированного золота. В рекламной кампании снялась британская модель Адвоа Абоа.

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Кунцит весом 7500 карат для Tiffany

Одно из направлений американского ювелирного дома связано с продвижением новых цветных камней. Именно благодаря Tiffany на мировом рынке в XX веке стали известны персиковый морганит, названный в честь банкира Джей Пи Моргана, сине-васильковый танзанит, получивший имя по месту находки. Первым в этом ряду стоит кунцит — минерал холодного насыщенного розово-фиолетового оттенка, в чьем названии увековечено имя Джорджа Фредерика Кунца (1856–1932), минералога и главного геммолога ювелирного дома. Недавно Tiffany & Co. объявил о приобретении огромного кунцита весом 7500 карат, найденного в Мозамбике 25 лет назад. Марка планирует разделить его на десять фрагментов для изготовления брошей Bird on a Rock. Этот культовый дизайн был придуман ровно 60 лет назад Жаном Шлюмберже, создававшим коллекции для Tiffany с 1956 по 1987 год.

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Нина Спиридонова