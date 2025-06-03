Полиция задержала видеооператора, запустившего БПЛА над Новосибирском

Новосибирские полицейские задержали видеооператора за незаконный запуск БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 2 июня в райотдел полиции «Заельцовский» поступило сообщение о беспилотнике, который кружил рядом с площадью Калинина. Стражи порядка обнаружили точку запуска коптера и задержали оператора беспилотника. Задержанным оказался 36-летний новосибирец. Он пояснил сотрудникам полиции, что дрон понадобился ему для съемки музыкального клипа. При этом документов, разрешающих запуск БПЛА в городе, он не получал.

Как рассказали в ГУ МВД, задержанного доставил в полицию, поскольку в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотрена ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Собранные материалы будут направлены в Росавиацию для принятия решения.

Илья Николаев