Предприятия легкопрома Кубани в I квартале увеличили отгрузку на 15%

По данным Краснодарского управления Росстата, в 2024 году предприятия легкой промышленности края увеличили объемы отгрузки продукции по всем основным направлениям. В сегменте текстиля отгрузки составили 1,79 млрд руб., что на 7,7% выше уровня 2023 года. В первом квартале 2025 года объем поставок достиг 442,2 млн руб., показав прирост в 15,2% в годовом выражении (постельное белье, полотенца, шторы, одеяла, подушки, покрывала и пр.), рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства промышленной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегмент пошива одежды также продемонстрировал рост. По итогам 2024 года объем отгруженной продукции составил 4,6 млрд руб. — плюс 30,1% к предыдущему году. В январе—марте 2025 года предприятия направили на реализацию изделий на сумму 442,2 млн руб. (+15,2%). В номенклатуре — мужские костюмы, платья, детская и школьная форма, нижнее белье, верхняя одежда и трикотаж.

Объем поставок кожгалантереи и обуви, выпускаемой предприятиями региона, в 2024 году составил 3,12 млрд руб., что на 11,7% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2025 года — 1,01 млрд руб., рост на 74,9% в годовом выражении.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в совокупности объем отгруженной за 2024 год продукции легкой промышленности Краснодарского края превысил 9,5 млрд руб. При этом доля отрасли в общем объеме промышленного производства региона осталась на уровне 1,5%.

Вячеслав Рыжков