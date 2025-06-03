В Турции 69 человек пострадали в результате землетрясения в районе Мармариса
Сейсмическая активность магнитудой 5,8 зафиксирована в Средиземном море в ночь на 3 июня. Толчки ощущались на греческом острове Родос и в районе турецкого курорта Мармарис. Известно об одном погибшем, сообщает информагентство Anadolou Ajansi.
На сайте турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сказано, что землетрясение зафиксировано в 2:17 по местному времени.
«В районе Фетхие 14-летний ребенок, доставленный в больницу после вызванной землетрясением панической атаки, несмотря на все усилия врачей, скончался»,— сообщил губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйык. В списке пострадавших — 69 человек, из них 55 обратились за медицинской помощью. Госпитализированы десять пострадавших.
Губернатор сообщил, что существенных повреждений инфраструктуры в Мармарисе не зафиксировано.