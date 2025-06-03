«Кубань Кредит» и АО «Лучи Страхование» запустили совместный страховой продукт для владельцев жилья

В Банке «Кубань Кредит» стартовали продаж нового страхового продукта, разработанного в партнерстве с АО «Лучи Страхование». Программа направлена на защиту имущества, конструктивных элементов жилья и гражданской ответственности собственников.

Фото: freepik.com / jcomp

Основные преимущества продукта:

Широкое покрытие рисков: от пожара и затопления до противоправных действий третьих лиц.

Сервисные услуги: юридические консультации по перепланировке и ремонту.

Гибкие тарифы: годовая стоимость — от 3500 рублей.

Удобное оформление: через подразделения банка или сервис «Кубань Кредит Онлайн».

Условия возврата: Клиенты могут отказаться от полиса в течение 30 дней с полным возвратом средств при отсутствии страховых случаев.

«Сотрудничество с АО "Лучи Страхование" позволяет нашим клиентам получить комплексную защиту жилья на конкурентных условиях. Это важный шаг в развитии линейки страховых услуг банка»,— отметила начальник управления розничных продуктов Банка «Кубань Кредит» Олеся Новакович.

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