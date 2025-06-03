Ярославские ТЦ отказываются от массовых мероприятий

В Ярославле управляющие компании торговых центров минимизировали проведение массовых мероприятий. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Жители города обратили внимание, что раньше в каждом ярославском ТЦ проводились мастер-классы и иные мероприятия, а сейчас такого нет. В мэрии рассказали, что ТЦ снизили число событий по соображениям безопасности.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе ограничена работа мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Также возможны затруднения при оплате проезда в общественном транспорте и при онлайн-записи к врачам.

Алла Чижова