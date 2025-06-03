Социальные расходы бюджета Удмуртии в 2024 году превысили 95 млрд рублей

Доходная часть бюджета Удмуртии в 2024 году выросла относительно 2023 года на 20,6% — до 135,4 млрд руб. Об этом заявила министр финансов республики Вера Сухих на сессии Госсовета региона 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

На собственные доходы пришлось 104,9 млрд руб. В первую очередь, это налог на прибыль организаций (преимущественно — с обрабатывающих производств и предприятий по добыче полезных ископаемых) и НДФЛ. Они пополнили региональную казну на 35,1 и 35,7 млрд руб. соответственно. В частности, поступление налогов на совокупный доход в бюджет Удмуртии увеличился за год с 8,1 до 13,4 млрд руб. Рост связывают с преференциями в том числе по упрощенной и патентной системам налогообложения (УСН и ПСН). Безвозмездные поступления в региональную казну составили 30,5 млрд руб. Из них 25 млрд руб. составляют дотации и субсидии.

Расходная часть регионального бюджета выросла за указанный период на 17,2%. Она составила в 2024 году 128,1 млрд руб. На социальные расходы направили 95,2 млрд руб. На образование ушло 41,8 млрд руб. На социальную политику — почти 28,9 млрд руб. Замыкает «тройку расходов» сфера здравоохранения, на которую пришлось 11,8 млрд руб. Профицит бюджета Удмуртии составил 7,3 млрд руб. Объем госдолга республики по итогам 2024 года составил 66,1 млрд руб. Большая часть из него — обязательства перед федеральным бюджетом.