Белый дом заменил официальный портрет Дональда Трампа

Белый дом в соцсети X показал новый официальный портрет Дональда Трампа. На прежнем, сделанном еще в первый президентский срок господина Трампа, он запечатлен улыбающимся на фоне американского флага. В новой же версии американский президент изображен на черном фоне с серьезным лицом. Он также сменил синий галстук на фирменный красный.

Дональд Трамп стал первым президентом США, который выбрал в качестве портрета фотографию, а не написанную художником картину. Как сообщает CBS News, новый портрет в ближайшее время заменит изображения президента в федеральных зданиях и офисах в США. Портреты вице-президента Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп остались прежними.

Ранее президент США получил в подарок от президента России Владимира Путина портрет, на котором запечатлен момент неудавшегося покушения на господина Трампа во время выступления в штате Пенсильвания в июле 2024 года. В центре картины изображен сам Дональд Трамп с кровоточащей раной от пули на щеке. Автором портрета оказался художник Никас Сафронов.

Мария Ежовкина