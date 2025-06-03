Мошенники начали выманивать у россиян «разовые платежи» за возможность работать

Мошенники начали обманывать граждан, предлагая заработать на перепечатывании текстов с изображений. Перед началом работы жертву просят прислать «одноразовый» платеж, который обещают вернуть вместе с гонораром. Информацией о новом способе мошенничества поделились в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают» — так описали схему в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители прикрепили скриншоты, иллюстрирующие метод мошенников. Чтобы взять заказ, например, на набор «древних рукописей», от потенциального работника требовали перевести сумму в размере 10% от обещанной зарплаты. За перепечатывание 88 листов наборщику обещали 8520 руб. и отводили 28 дней на выполнение работы.

Предварительная плата, по словам злоумышленников, должна «гарантировать своевременное выполнение заказов». Якобы ранее команда часто сталкивалась с безответственным отношением исполнителей.

«Классический пример мошенничества в сфере трудоустройства»,— отметили правоохранители.