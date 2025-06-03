Бублик, Ян и еще шесть человек удостоены знака «Гордость Екатеринбурга»

Восемь горожан официально удостоили знака «Гордость Екатеринбурга», такое решение приняли депутаты екатеринбургской гордумы 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как озвучил депутат Александр Колесников, особый знак получит ректор юридического университета Владимир Бублик, девелопер Владимир Копылов, директор областного медицинского колледжа Ирина Левина, спортсмены Петр Ян и Александра Морозова, инженер-технолог МУП «Гортранс» Вячеслав Грицай, охранник ЧОП «РМК-безопасность» Игорь Греков и бывший директор гимназии №37 Светлана Трухина.

Как предложил депутат Владимир Крицкий, награждение приурочат ко Дню России.

Напомним, председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий заявила, что запрос на создание почетного знака поступил от педагогического сообщества, но депутаты решили не ограничиваться категорией учителей. «Екатеринбург славен представителями разных профессий, которые вкладываются в развитие города и своим ежедневным трудом выполняют важные социальные функции в обществе. Почетный знак должен стать поощрением и мотивацией»,— заявляла она ранее.

Мария Игнатова