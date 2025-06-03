Набережную Новороссийска будет охранять летняя казачья дружина

С началом летнего курортного сезона набережную Новороссийска будет охранять дополнительный казачий патруль ЧОП «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Черноморского казачьего округа Фото: пресс-служба Черноморского казачьего округа

«Предусмотрены три маршрута патрулирования по три казака на каждом вдоль всей набережной города-героя, от морского вокзала до Суджукской косы»,— говорится в сообщении.

На всем протяжении маршрутов казачьего патруля расположена пляжная зона и развлекательные заведения. Протяженность зоны ответственности летнего патруля составляет почти 10 км. Дежурство на набережной будет организовано ежедневно в вечера до 05:00. Продлится работа казачьих патрулей до завершения курортного сезона.

Также на время курортного сезона ряды новороссийской полиции пополнят приданные силы в количестве 50 полицейских из других регионов страны и Краснодарского края. Совместно с коллегами из Новороссийска им предстоит охранять порядок на набережной, пляжных территориях, в парках и скверах.

Алена Воробьева