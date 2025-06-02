Полицию Новороссийска в сезон пополнят 50 командированных из других регионов

На время курортного сезона ряды новороссийской полиции пополнят приданные силы в количестве 50 полицейских из других регионов страны и Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

С командированными сотрудниками полиции в Управлении МВД России по Новороссийску провели инструктивное совещание. Совместно с коллегами из Новороссийска им предстоит охранять порядок на набережной, пляжных территориях, в парках и скверах.

«В числе прибывших — полицейские из подразделений ДПС, ППС, уголовного розыска и отделов по делам несовершеннолетних»,— уточнили в полиции.

Полицейские закреплены за всеми детскими учреждениями летнего отдыха, также проводят рейды и патрулирование улиц. Маршруты патрулирования нарядов полиции максимально приближены к вокзалам и рынкам.

Алена Воробьева