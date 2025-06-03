Пенсионер из Новочебоксарска перевел мошенникам 60 млн рублей

67-летний предприниматель из Новочебоксарска потерял почти 60 млн руб, общаясь с якобы работником организации по обслуживанию домофонов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

Общение с неизвестным началось 23 мая с просьбы сообщать код из СМС для получения нового ключа от домофона. Потерпевший выполнил указание позвонившего.

После этого с новочебоксарцем связались якобы сотрудники из Росфинансмониторинга и ФСБ. Последний неизвестный использовал видеосвязь и был в фальшивом обмундировании в кабинете с государственными символами. Мужчина посоветовал жителю Новочебоксарска купить новый телефон для конфиденциальных переговоров со спецслужбами. По словам звонившего, это нужно, чтобы помочь пенсионеру обезопасить сбережения.

Предприниматель слушал указания неизвестных и снимал со счета денежные средства. Сотрудникам банка он сообщал, что накопления нужны для покупки новой фуры, а средства он переводит на криптокошелек. За несколько дней пенсионер отправил звонившим почти 60 млн руб, а те прислали ему справку, что денежные средства находятся в резервном фонде Центробанка.

Сын предпринимателя настоял на обращении в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Диана Соловьёва