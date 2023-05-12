Первый этап опрессовки теплосетей в Челябинске стартует 23 мая

С 23 мая в Челябинска начнется первый этап централизованных гидравлических испытаний тепловых сетей. Без горячей воды до 6 июня останутся жители 1176 домов в семи районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Также горячее водоснабжение прекратится в 75 детских садах, 68 учебных заведениях и 23 учреждениях здравоохранения. Традиционно в Челябинске на опрессовку теплосетей отводится максимальный срок – две недели. При этом в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок отключения горячей воды могут продлить.

Кроме того, с 15 мая по отдельному графику пройдут испытания теплосетей, подключенных к локальным котельным. Список домов опубликован на сайте мэрии.