Правнучка Василия Татищева Мария умерла в Париже на 96 году жизни

В Париже (Франция) на 96 году жизни скончалась 27 мая скончалась Мария Иванова-Татищева, сообщил музей истории Екатеринбурга. Она приходится правнучкой в шестом колене уральскому промышленнику и одному из основателей Екатеринбурга Василию Татищеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Иванова-Татищева

Фото: татищев.рус Мария Иванова-Татищева

Фото: татищев.рус

Как рассказали в музее, Мария Иванова-Татищева всю жизнь вела просветительскую работу во Франции и России, также была участником гвардейского объединения в Париже, помогала учебным заведениям в России. «Мария Дмитриевна была одним из активных руководителей Национальной организации Витязей — молодежной патриотической организации, главной целью которой является обучение русскому языку, знакомство русской молодежи во Франции с информацией о России — ее географии, истории, литературе и искусстве»,— сказано в сообщении.

Мария Иванова-Татищева родилась 26 февраля 1930 года в Нице (Франция). Закончила Русскую Гимназию в Париже в 1948 году и посвятила себя общественной работе для русских, оказавшихся во Франции после Октябрьской революции, работая у создательницы Центра помощи для русских эмигрантов Софии Зерновой — некоторые эмигранты жили иногда в тяжелых условиях, центр помогал им в поисках работы, получении документов и создавал детские приюты. В 1949 году вышла замуж за Юрия Иванова, который был активистом Национальной организации Витязей по воспитанию эмигрантов по православным обычаям. В 1987-2000 годах заведовала Толстовским фондом, который помогал русским беженцам из СССР (сейчас закрыт).

Ирина Пичурина