Иски Росприроднадзора к владельцам танкеров «Волганефть» рассмотрят в Краснодаре

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иски Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к владельцам и операторам танкеров «Волгонфть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в декабре 2024 года в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает «Ъ».

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Ранее, 30 мая, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о намерении ведомства обратиться в суд в связи с отказом судовладельцев и фрахтователей добровольно возместить экологический ущерб.

Ответчиками по иску выступают ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл», связанные с судном «Волгонефть-212», а также ЗАО «Волгатранснефть», которое владеет и эксплуатирует танкер «Волгонефть-239». Совокупная сумма исковых требований Росприроднадзора составляет 84,9 млрд руб.

Авария произошла в условиях шторма, в результате оба судна, груженные мазутом, получили критические повреждения и разломились, в море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Один из фрагментов был демонтирован и вывезен на переплавку. Подъем и утилизация оставшихся частей судов остаются в повестке.