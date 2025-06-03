Сетью не поймаешь

Удмуртия заняла 12-е место среди регионов ПФО по числу интернет-пользователей с показателем 86,2%. По данным минцифры региона, абонентами сотовой связи являются 97,4% жителей республики. Операторы сотовой связи отмечают, что задача по охвату 4G связью отдельных районов республики остается актуальной. Эксперты не считают отставание Удмуртии по числу интернет-пользователей значительным. Они указывают на разницу регионов в доле пожилого и сельского населения, а также на отсутствие в связи с этим в республике ряда федеральных сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Только 86,2% взрослых жителей Удмуртии (старше 15 лет) пользовались интернетом в 2024 году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По этому показателю республика заняла 12-е место в ПФО. При этом за год доля интернет пользователей в Удмуртии увеличилась на 0,6 п.п. Лидером рейтинга в ПФО стала Оренбургская область с показателем 98,9%. На последнем месте — Пензенская область, где доля пользователей глобальной сети старше 15 лет составила 84,5%.

Для заказа товаров и услуг интернет использовали 64% жителей Удмуртии. Показатель чуть ниже общероссийского: по данным НИУ ВШЭ, доля россиян, совершающих покупки в интернете, в 2024 году составляла 67%.

Наибольшая доля интернет-пользователей в том году пришлась на жителей Удмуртии в возрасте 15-29 лет — 22,6%. Следующие сегменты — граждане в возрасте 30-39 и 40-49 лет. Доли этих категорий составили 22,1 и 20,1% соответственно. Оставшиеся 19 и 16,2% — жители в возрасте старше 60 лет и 50-59 лет.

В региональном минцифры «Ъ-Удмуртия» сообщили, что доступ к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) на сегодняшний день имеют 609 из 1964 населенных пунктов республики. Абонентами сотовой связи являются 97,4% жителей региона. Охват населения Удмуртии сетями 2G составляет 99,9%, 4G — 98,3%. При этом за последние 5 лет охват сетями 2G увеличился на 7,9%, 4G — на 18,9%.

В 2024-м в Удмуртии инфраструктурой связи были обеспечены 25 населенных пунктов, 5 из них были подключены к сетям ВОЛС. Всего с 2021-го по 2024 годы в республике было запущено 234 базовых станций сотовой связи. В 2025 году сотовой связью и интернетом планируется обеспечить еще 43 населенных пункта, где в общей сложности проживает 7,2 тыс. человек.

Как подчеркнули в региональном минцифры, создание инфраструктуры связи в республике осуществляется в рамках инвестпланов операторов и трех госпрограмм: федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», в также республиканских проектов «Сельсовет» и стартовавшего в 2024-м «ВОЛС в малых населенных пунктах». При этом федеральная программа предусматривают создание точек доступа за счет федерального бюджета (в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек), регпроекты — субсидирование провайдерам части понесенных затрат. Причины текущего отставания республики от других регионов ПФО по числу пользователей глобальной сети в министерстве не прокомментировали.

В пресс-службе оператора «МегаФон» отметили, что 55% интернет-трафика приходится на жителей городов республики. При этом оператор отмечает, что динамика потребления трафика в сельской местности выше примерно на 10%. В «МегаФоне» также фиксируют рост числа пользователей умных устройств в республике — за 2024 год он составил 11%. Оператор связывает тенденцию с расширением LTE-покрытия.

В пресс-службе оператора МТС «Ъ-Удмуртия» сообщили, что доступ к сети 3G имеют 86% жителей региона, 4G — 89%. Лидерами по числу пользователей интернета в селах стали Завьяловский район (92%), Сарапульский район (87%) и Воткинский район (82%). В большинстве районов Удмуртии доля абонентов 4G находится на уровне 70–80%. Тем не менее, представитель оператора отметил, что задача по обеспечению доступности 4G в отдельных районах республики остается актуальной.

На смартфоны приходится 83% устройств, подключенных к сети МТС; рост относительно 2023 года составил 4 п.п. Доля кнопочных телефонов, подключенных к оператору, напротив, сократилась — до 9%. Оставшиеся 8% приходятся на модемы, планшеты, смарт-модули и иные гаджеты.

Оператор также отмечает рост подключений спецтарифов для умных устройств — на 101% за последние два года. «Продажи умной электроники в розничной сети МТС в Удмуртии также стремительно растут. В 2024 году продажи умных часов выросли на 33% по сравнению с 2023 годом, фитнес-браслетов — на 31%, планшетов — на 45%, умных колонок — на 13%, а товаров для умного дома — на 6%»,— добавили в пресс-службе МТС.

Директор Центра высоких технологий и председатель правления Альянса региональных компаний информационных технологий Удмуртии Олег Вылегжанин среди возможных причин отставания Удмуртии по числу интернет-пользователей назвал различие регионов ПФО по доле сельского населения и возрастных граждан, а также отсутствие в республике ряда федеральных сервисов. Однако эксперт не согласился с тем, что Удмуртия относится к числу регионов-аутсайдеров.

«Мы не в лидерах ПФО с точки зрения молодости и урбанизации населения. В частности, у нас не хватает жителей и соответствующей экономики для развертывания в регионе ряда городских сервисов. Я бы не назвал это отставанием, но в лидеры мы точно в текущей ситуации не выйдем. Удмуртия всегда будет находится в “середнечках”, если какой-то из этих факторов не изменится кардинально»,— сказал господин Вылегжанин.

Эксперт добавил, что по мерам поддержки развертывания сетей Удмуртия также не превосходит другие регионы, следуя тем трендам, которые рекомендуются федеральным центром. «Нужны ли уникальные меры поддержки — вопрос дискуссионный. Главная проблема стоящая перед отраслью на сегодняшний день, не в развертывании сетей, а в поддержке и замене действующего оборудования»,— заключил эксперт.

Дмитрий Горбунов