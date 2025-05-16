Удмуртия вошла в число аутсайдеров в ПФО по доле выходящих в интернет жителей

86,2% жителей Удмуртии старше 15 лет пользовались интернетом в 2024 году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. За год доля увеличилась на 0,6 п.п. По этому показателю республика заняла 12-е место в ПФО. Лидером в округе является Оренбургская область, где 98,9% жителей выходили в интернет, на последнем месте — Пензенская область со значением 84,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, почти 64% жителей республики использовали сеть для заказа товаров или услуг. Чаще всего в интернет выходит молодежь: 22,6% пользователей в возрастной группе 15-29 лет и 22,1% — в группе 30-39 лет. На граждан в возрасте от 60 лет приходится 19%.

Самым популярным способом выхода в интернет является смартфон. Так, более половины подключенных к WiFi заходили в сеть через смартфоны. При рассмотрении мобильной связи число таких пользователей вырастает до 97,4%.

Примечательно, что за год более чем в 4 раза выросло число тех, кто выходит в интернет через другие мобильные устройства, включая умные часы, электронные книги и игровые консоли, — с 0,8 до 3,4%.