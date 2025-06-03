В Сочи построят частную беспроводную сеть за 61 млн рублей
МТС построит первую в России частную сеть широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии pLTE в международном аэропорту Сочи. Стоимость проекта превышает 61 млн руб., а запуск запланирован на третий квартал 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сотовый оператор подписал контракт на создание и обслуживание выделенной сети связи pLTE5G-Ready с главным авиахабом юга России. В течение пяти лет компания установит оборудование и будет обеспечивать техническую поддержку.
Эта сеть обеспечит покрытие на взлетно-посадочных полосах, перроне и в аэровокзале. Главная цель проекта — гарантировать стабильную связь в зоне перрона, несмотря на помехи от множества абонентских устройств и Wi-Fi.
Новая технология улучшит работу систем автоматизации и загрузки данных при обслуживании самолетов, а также повысит эффективность реагирования на инциденты и координацию между диспетчерами, наземными операторами и службами безопасности.
Проект создаст возможности для внедрения современных цифровых сервисов в авиации.