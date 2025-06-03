Работник пострадал после взрыва бензовоза в промзоне Заволжья

Ночью в Заволжье произошел взрыв грузового автомобиля, который перекачивал горюче-смазочные материалы на территории завода «Дайдо Метал Русь». В результате пострадал один человек, который сейчас находится в реанимации, сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров в своем Telegram-канале утром 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара составила 40 кв.м., его ликвидировали в 01:18.

По данным Гострудинспекции, возгорание грузовика произошло в цеху с химическим веществом, работник получил ожоги 10% поверхности тела.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что из здания самостоятельно эвакуировались 106 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение при эксплуатации мотопомпы для перекачки горючей жидкости.

Галина Шамберина