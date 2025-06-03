Татарстан и «Базис» договорились создать облачную инфраструктуру для госсистем

Татарстанский «ИТ-парк», «Центр информационных технологий (ЦИТ) Республики Татарстан» и компания «Базис» подписали трехсторонний договор о партнерстве для создания облачной инфраструктуры для государственных систем и бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифр республики.

В рамках партнерства планируется создать импортонезависимую облачную инстраструктуру для государственных сервисов и предпринимательства. Другим направлением сотрудничества станет развитие сервиса безопасной разработки программного обеспечения (ПО) для резидентов ИТ-парка. Также планируется создать учебные площадки на базе вузов и колледжей Татарстана для подготовки дефицитных специалистов в сферах виртуализации и облачных технологий.

Соглашение о партнерства было подписано директором «ИТ-парка» Русланом Власовым, гендиректором «ЦИТ Татарстана» Альбертом Халяповым и гендиректором «Базиса» Давидом Мартиросовым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Ранее замминистра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов заявил «Ъ Волга-Урал», что компании республики не будут переходить на ПО иностранных брендов, если те вернутся в Россию.

Диана Соловьёва