Суд признал 17-летнего цыгана виновным в убийстве таксистки в Коркино

Челябинский областной суд признал 17-летнего представителя цыганской общины виновным в убийстве таксистки Елены Сарафановой в Коркино. Ему назначили наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Семенов, Коммерсантъ Фото: Максим Семенов, Коммерсантъ

Подсудимого признали виновным в убийстве и неправомерном завладении автомобилем. Установлено, что 23 октября прошлого года в Коркино между подростком и 40-летней таксисткой Еленой Сарафановой во время поездки произошел конфликт. В «ходе возникших личных неприязненных отношений» пассажир убил водителя и угнал машину.

Родителям подсудимого необходимо выплатить 2 млн руб. моральной компенсации родственникам погибшей. На их счета и имущество наложен арест.

Подросток вину в совершении преступления не признал.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главное управление СКР в марте этого года заявляло, что 17-летний житель Коркино убил Елену Сарафанову с помощью пяти ударов ножом в грудь. Далее он вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге, после чего проехал на угнанной машине 500 м, бросил транспортное средство и скрылся.

Убийство вызвало общественный резонанс. В Коркино на следующий день после совершенного преступления прошли массовые беспорядки в районе, где проживает цыганская община.

Ольга Воробьева