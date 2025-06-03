Ливни с грозами и градом ожидаются на юге Красноярского края

Главное управление МЧС Красноярского края предупредило об ухудшении погоды во второй половине дня 3 июня и 4 июня. В южных районах региона ожидаются ливни, грозы и град. Ветер может усиливаться до 25 м/с и более.

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«4-5 июня на востоке центральных районов края в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до минус двух градусов»,— говорится также в сообщении ведомства.

2 июня сильный ветер и град обрушились на Енисейский район региона. «Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии. Практически везде электроснабжение восстановили, работа продолжается в трех населенных пунктах. Наиболее пострадавшим оказалось село Погодаево»,— рассказала о последствиях стихии глава района Наталья Капустинская.

Валерий Лавский