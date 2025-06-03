Продажи самогонных аппаратов в Ставрополье упали вдвое

Реализация самогонных аппаратов в Ставропольском крае в первом квартале 2025 года упала на 50% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Причина снижения продаж в насыщении этого сегмента рынка»,— объяснил руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В Wildberries и Russ отметили, что объемы продаж самогонных аппаратов на маркетплейсе невелики. Общая реализация в Ставропольском, Краснодарском краях и Ростовской области в первом квартале 2025 года не превысила нескольких тысяч штук.

Пик спроса пришелся на 2022 год благодаря рекламной кампании данной продукции. Рост фиксировался и в 2023 году, однако уже в 2024 году он снизился, что привело к падению продаж.

«Все, кто когда-то хотел купить самогонный аппарат, уже приобрели его, поэтому ограничивать продажу практически нет никакого смысла»,— считает Вадим Дробиз. По его мнению, переориентации на другую продукцию также не произойдет.

Николай Аксенов