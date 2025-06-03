Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи самогонных аппаратов в Ставрополье упали вдвое

Рынок самогонных аппаратов на Ставрополье сократился на 50%

Реализация самогонных аппаратов в Ставропольском крае в первом квартале 2025 года упала на 50% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Причина снижения продаж в насыщении этого сегмента рынка»,— объяснил руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В Wildberries и Russ отметили, что объемы продаж самогонных аппаратов на маркетплейсе невелики. Общая реализация в Ставропольском, Краснодарском краях и Ростовской области в первом квартале 2025 года не превысила нескольких тысяч штук.

Пик спроса пришелся на 2022 год благодаря рекламной кампании данной продукции. Рост фиксировался и в 2023 году, однако уже в 2024 году он снизился, что привело к падению продаж.

«Все, кто когда-то хотел купить самогонный аппарат, уже приобрели его, поэтому ограничивать продажу практически нет никакого смысла»,— считает Вадим Дробиз. По его мнению, переориентации на другую продукцию также не произойдет.

Николай Аксенов

Новости компаний Все