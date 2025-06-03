На Кубани в 16 раз выросли продажи игрушек «Лабубу» за месяц

В Краснодарском крае в мае 2025 года количество покупок игрушек «Лабубу» выросло в 16 раз по сравнению с апрелем. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: popmart.com Фото: popmart.com

Средний чек на плюшевого персонажа в регионе составил 5,7 тыс. руб., что на 15% меньше, чем месяцем ранее. В апреле покупатели тратили на «Лабубу» около 6,7 тыс. руб.

Аналогичная динамика наблюдается в Ростовской области, где спрос вырос в 14 раз, а средний чек снизился на 13%. В целом по России продажи увеличились в 13 раз, при этом стоимость игрушки сократилась почти в полтора раза — с 9,3 тыс. руб. до 6,5 тыс. руб.

По данным аналитиков, интерес к «Лабубу» подогревают соцсети и к-поп-культура. Однако быстрое снижение среднего чека указывает на массовое копирование бренда и появление более дешевых аналогов. Цена на отдельные экземпляры в мае достигала 50 тыс. руб.

Вместе с тем, полиция Кубани предупреждает: популярность «Лабубу» используют мошенники, чтобы получить доступ к аккаунтам в Telegram. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, злоумышленники предлагают игрушку в подарок за отзыв — для этого просят отправить контактный номер телефона и ввести код из мессенджера, который предоставляет доступ к аккаунту жертвы.

В других случаях злоумышленники разыгрывают плюшевые брелоки и приглашают подписаться на каналы, где продвигаются схожие схемы. Полиция призывает родителей предупредить детей об участившихся случаях мошенничества.

Нурий Бзасежев