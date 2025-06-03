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обновлено 09:58

Житель Соликамска обвиняется в терроризме

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя Соликамска по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Фото: УФСБ по Пермскому краю.

Фото: УФСБ по Пермскому краю.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, действуя по указанию иностранного гражданина, возможно причастного к украинским спецслужбам, поджег две базовые станции сотовой связи.

УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

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