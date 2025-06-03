12% ижевчан растянут выходные на День России за счет отпусков и отгулов

12% работающих ижевчан растянут четыре выходных на День России за счет отпусков и отгулов, следует из опроса SuperJob. 66% горожан при этом не будут увеличивать количество таких дней. Государственный праздник отмечается 12 июня. Для всех работающих в режиме пятидневки организованы четырехдневные выходные — с 12-го по 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О намерении растянуть отдых чаще заявляют женщины. 16% ижевчан, планирующих присоединить дополнительные дни к празднику, относятся к возрастной группе 35-45 лет. Среди тех, кто старше или моложе — 10%. Чаще используют возможность дополнительного отдыха сотрудники с доходом менее 100 тыс. руб. Таких насчитывается 14%. Среди более обеспеченных — 11% респондентов. Время проведения опроса — с 5-го по 30 мая.