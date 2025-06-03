Синоптик спрогнозировал потепление на Кубани выше +30 градусов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшее время температура воздуха в Краснодарском крае поднимется выше +30 градусов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

«Кубань заждалась тепла. Еще ни разу в Краснодаре температура не поднималась выше плюс 29 градусов. О плюс 30 оставалось только мечтать»,— написал эксперт.

По словам синоптика, начиная с субботы, 7 июня, по крайней мере в течение недели температура воздуха в крае будет регулярно преодолевать отметку в +30 градусов. Таких температурных значений стоит ожидать жителям степных районов, на побережье будет прохладнее на 3-5 градусов. «Закончится эта волна жары ближе к середине месяца очередным грозовым фронтом»,— добавил эксперт.

Вячеслав Рыжков