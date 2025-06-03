Экс-депутат Ставрополья обвиняется в мошенничестве на 52 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в Ленинский районный суд Ставрополя дело в отношении бывшего депутата краевой думы и двух жителей Москвы. Их обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 52 млн руб., сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, подозреваемые обманули жителя Ставрополя, пообещав помочь прекратить уголовное преследование его близкого родственника. Фактически такой возможности у них не было, а их целью было хищение 50 млн руб. Завершить преступление им не удалось — правоохранители задержали группу.

Кроме того, экс-депутат похитил 2,5 млн руб. у участника специальной военной операции. Он обещал передать деньги третьему лицу в долг под проценты, но вместо этого присвоил средства и распорядился ими по собственному усмотрению.

Обвиняемым инкриминируют покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере(по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ)..

Николай Аксенов