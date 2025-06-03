В микрорайоне Барнаула 800 домов остались без холодной воды
В Барнауле приостановлена подача холодной воды в 800 частных домов на территории микрорайона Сибирская Долина. Ограничения связаны с повреждением сетей, сообщает администрация Центрального района города.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«В микрорайоне Сибирская Долина обнаружено повреждение на артезианском водозаборе по адресу: ул. Белгородская, 25»,— говорится в сообщении.
Для местных жителей власти организовали подвоз воды.
Время восстановления подачи воды не уточняется.