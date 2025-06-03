Рашид Рахимов стал претендентом на звание лучшего тренера сезона РПЛ

Тренер «Рубина» Рашид Рахимов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте состязаний.

Всего на титул лучшего тренера претендует пять человек. Среди них Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар»), Заурбек Тедеев («Акрон») и Хасанби Биджиев («Динамо Махачкала»).

Игрок казанского футбольного клуба Мирлинд Даку попал в список претендентов в двух номинациях: «Игрок сезона» и «Нападающий сезона».

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занял седьмое место по итогам сезона.

Ранее стало известно, что директор казанского футбольного клуба Шамил Хуснутдинов покинул должность по соглашению сторон.

Диана Соловьёва