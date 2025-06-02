Шамил Хуснутдинов покинул должность директора «Рубина»

Директор футбольного клуба «Рубин» Шамил Хуснутдинов покидает должность по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор футбольного клуба «Рубин» Шамил Хуснутдинов

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин» Бывший директор футбольного клуба «Рубин» Шамил Хуснутдинов

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

«Клуб действительно был не в лучшем состоянии. Нам удалось решить эти проблемы. Клуб стал уверенным участником не только футбольного бомонда, но и всего спортивного сообщества», — заявил господин Хуснутдинов.

Шамил Хуснутдинов с 2004 по 2019 год был директором казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Имеет звание заслуженного экономиста Татарстана.

По итогам сезона-2024/25 футбольная команда «Рубин» заняла 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Диана Соловьёва