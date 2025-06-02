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Шамил Хуснутдинов покинул должность директора «Рубина»

Директор футбольного клуба «Рубин» Шамил Хуснутдинов покидает должность по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший директор футбольного клуба «Рубин» Шамил Хуснутдинов

Бывший директор футбольного клуба «Рубин» Шамил Хуснутдинов

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Бывший директор футбольного клуба «Рубин» Шамил Хуснутдинов

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

«Клуб действительно был не в лучшем состоянии. Нам удалось решить эти проблемы. Клуб стал уверенным участником не только футбольного бомонда, но и всего спортивного сообщества», — заявил господин Хуснутдинов.

Шамил Хуснутдинов с 2004 по 2019 год был директором казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Имеет звание заслуженного экономиста Татарстана.

По итогам сезона-2024/25 футбольная команда «Рубин» заняла 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Диана Соловьёва

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