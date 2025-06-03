В Челябинске вновь ограничат движение на улице Коммуны из-за ремонта теплотрассы

В Челябинске на нескольких участках улицы Коммуны временно закроют движение транспорта. Там будут ремонтировать теплотрассу, сообщает пресс-служба городской администрации.

До 5 июня закроют движение рядом со зданием на улице Свободы, 91/2Б. Проезд на перекрестке Коммуны и Свободы будет ограничен по направлению к улице Труда.

Кроме того, до 30 июля закроют движение на участке от Свободы, 44, до Пушкина, 27А. Из-за этого также ограничат проезд на перекрестке Коммуны и Свободы, но уже по направлению к проспекту Ленина.

Ранее движение транспорта на улице Коммуны закрывалось из-за реконструкции теплотрассы с 10 по 20 мая.

Ольга Воробьева