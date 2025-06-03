Артем Жога продолжит свое обучение по программе «Время героев»
Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога объявил, что снова является студентом очного модуля федеральной программы «Время героев». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Артем Жога
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«На несколько недель снова становлюсь студентом — буду учиться, а также изучать предложения коллег после их стажировки в регионах Уральского федерального округа. Участники программы разработали интересные проекты в разных сферах — от туризма до патриотического воспитания»,— рассказал полпред.
В марте Артем Жога встретился с однокурсниками по программе «Время героев» во время их стажировки в Свердловской области, на встрече они обсудили Урал и его роль в обороноспособности и суверенитете России. Один из проектов однокурсников по «Времени героев» посвящен созданию единой системы начальной военной подготовки и патриотического воспитания в Свердловской области.
Обучение по программе «Время героев» длится два года.
Напомним, экс-председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога участвовал в президентской программе «Время героев» по подготовке участников специальной военной операции (СВО) в управленцы в 2024 году. Владимир Путин 2 октября назначил его полпредом УрФО, он сменил на посту Владимира Якушева.