Меморандум России по Украине предполагает признание Крыма в составе РФ

Российская сторона представила на трехсторонних переговорах в Стамбуле меморандум, предусматривающий международное признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также полный вывод украинских военных формирований с этих территорий. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Документ состоит из трех разделов. Первый этап содержит основные параметры окончательного урегулирования, второй посвящен условиям прекращения огня и включает два варианта развития событий, третий устанавливает последовательность шагов и сроки их реализации.

Согласно российским предложениям, мирный договор между Россией и Украиной должен получить одобрение через юридически обязывающую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Ранее, 27 мая, Киев сообщал о передаче США предложения по мирному соглашению в виде меморандума. Как уточнили в администрации президента Украины, в документе содержится требование немедленного прекращения боевых действий и инициатива по запуску переговорного процесса. Ключевым условием был назван отказ от юридического признания российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Позже, 28 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская версия меморандума находится на финальной стадии подготовки. В Кремле детали соглашения не раскрывали. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, документ должен был включать принципы урегулирования и возможные сроки заключения соглашения.

Первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в резиденции Долмабахче в Стамбуле.

Анна Гречко