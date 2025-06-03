В Кургане проверят обстоятельства ДТП с участием подростка на мотоцикле

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору Шатровского района Александру Киселеву установить обстоятельства аварии, в которой несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковой машиной, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ДТП произошло днем 2 июня в деревне Могилево. По предварительным данным, на улице Центральной 16-летний мотоциклист без прав нарушил ПДД и столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии подростка с травмами доставили в медицинское учреждение.

Ведомству необходимо дать оценку полноте принимаемых мер для предотвращения детского травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска