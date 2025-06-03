Иркутянину назначили 240 часов работ за лесной пожар с ущербом 40 млн рублей

Нижнеилимский райсуд Иркутской области вынес приговор в отношении местного жителя по делу о лесном пожаре, ущерб от которого превысил 40 млн руб. Подсудимого признали виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем (ч. 1 ст. 261 УК РФ). Ему назначили 240 часов исправительных работ, а также обязали выплатить 8 млн руб. «Сумма иска уменьшена судом из-за тяжелого материального положения подсудимого, наличия несовершеннолетнего ребенка на иждивении»,— сообщили в прокуратуре региона.

По данным следователей, в мае 2024 года фигурант дела вместе со знакомым находился в лесу в зимовье недалеко от поселка Березняк. В нарушении противопожарного режима житель Приангарья разжег костер в обрезанной металлической бочке.

Когда обвиняемый отправился спать, он оставил тлеющие угли. Это привело к возникновению, площадь пожара составила более 15 га.

Александра Стрелкова